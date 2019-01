Zum Tod von Mirjam Pressler Eine warmherzige, kluge Femme de lettres

Die Schriftstellerin und Übersetzerin Mirjam Pressler ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Mit der erfolgreichen Kinder- und Jugendbuchautorin verliert das deutsche Literaturleben eine außergewöhnliche, in vielen Bereichen prägende Persönlichkeit.

Mirjam Pressler wurde am 18. Juni 1940 in Darmstadt als uneheliches Kind einer jüdischen Frau geboren und überlebte die Nazidiktatur bei nichtjüdischen Pflegeeltern.

Weil die aber mit dem Aufziehen der kleinen Mirjam überfordert waren, kam sie in ein Heim. Sie musste Prügelstrafen erleiden und war mit einer geistigen, man könnte auch sagen: teutonischen Enge konfrontiert, die leider typisch war für die vierziger und fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts.

Umso erstaunlicher, was sie aus ihrem Leben gemacht hat: Wer Mirjam Pressler nur einmal getroffen hat, war erstaunt über diese so warmherzige, kluge und weltoffene Femme de lettres.

Nach Internat und Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Frankfurt am Main, reiste sie nach Israel, arbeitete eine Zeit lang im Kibbuz, heiratete 1964 einen Israeli und bekam drei Töchter.