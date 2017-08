Queens Of The Stone Age mit neuem Album "Villains" Kein Höhepunkt der Bandgeschichte

Kulturthema am 25.8.2017 von Christiane Falk

Das neue Album "Villains" von den Queens Of The Stone Age muss man als ein einmaliges Experiment werten, hofft die SWR2 Musikkritikerin Christiane Falk. Die Band, die bald ihr 20-jähriges Bestehen feiert, war eigentlich für ihren unbequemen Sound bekannt, der so trocken klang "wie die Colorado-Wüste selbst". Jetzt hat die Band mit dem Produzenten Mark Ronson offenbar einen Modernisierungsversuch gewagt, der jedoch "ein Rätsel" bleiben muss. "Hochglanzpolierte Songs nehmen den "Queens Of The Stone Age" ihren Zauber," bedauert die Autorin.

Palm Springs ist der Ort nahe der Wüste in Kalifornien, in dem Sonny Bono von "Sonny & Cher" Bürgermeister war. Es ist auch der Ort, von dem aus Jugendliche in den 80ern einen Gitarrensound entwickelten, der als „Stoner Rock“ bekannt wurde. Von dort aus zogen sie raus in die Wüste, wo sie lärmen konnten. Es entstanden schleppende Rhythmen, lange Gitarrensoli, der Sound so trocken wie die Colorado-Wüste selbst. Der wohl wichtigste Mann des Stoner Rock: Der heute 44jährige Josh Homme, der erst die Band "Kuyss" und dann die "Queens Of The Stone Age" gründete.

Ein Sound wie aus der Zeit gefallen

"Queens Of The Stone Age", die bald ihr 20-jähriges Bestehen feiern, klangen nie modern. Ihre Rockmusik wirkte im positiven Sinne aus der Zeit gefallen. Die Texte waren und sind weiterhin lediglich Beiwerk. Mal zählt Homme zweieinhalb Minuten Drogen auf, mal singt er von bedrohlichen Naturphänomenen – Poesie dagegen überlässt er stets anderen. Das gefiel bislang älteren Männern aus den Vororten genauso wie jungen, hippen Großstädtern. Viele Songs waren unbequemer als die der anderen Bands, die sich in den Charts aufhielten und dennoch schafften die "Queens Of The Stone Age" sich dort ihre Nische.

2002 gelang ihnen der Durchbruch, auf dem Album "Songs for the Deaf" trommelte einer der erfolgreichsten Rockmusiker überhaupt. Dave Grohl früher "Nirvana" und danach Frontmann der "Foo Fighters". Seitdem spielen "Queens Of The Stone Age" in der Liga der ganz großen Rockbands mit. Statt sich auf gewohntem Gebiet auszuruhen, haben sie diesmal einen Produzenten dazu geholt, der bislang für Soul und Funk bekannt war: Mark Ronson.

Modernisierter Stil mit hochglanzpolierten Songs

Tatsächlich klingen Teile des Album "Villains" nicht so, wie man die "Queens Of The Stone Age" kannte und schätzen gelernt hat. Warum die Band unbedingt mit einem Mann ihren Stil modernisieren wollte, der eher für Retro-Sounds bekannt wurde und unter anderem Amy Winehouse und Bruno Mars zu Stars machte, bleibt ein Rätsel. Die Songs, auf denen Ronsons Handschrift deutlich zu hören sind, sind die schwächsten auf dem Album. Swingende Motown-Klänge der 60er, Surf-Melodien wie in den 70ern und dazu Achtzigerjahre-Gitarrensounds – nichts davon ist wirklich schlecht, aber hochglanzpolierte Songs nehmen den "Queens Of The Stone Age" ihren Zauber. Erfreulich, dass der Einfluss des Produzenten längst nicht immer durchscheint. "The Evil Has Landed" ist eines der Lieder, das gänzlich überzeugt.

Nicht noch einmal Mark Ronson