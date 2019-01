Modest Fashion Für weniger nackte Haut auf den Laufstegen

Die Startschwierigkeiten hat die Designerin Meriem Lebdiri überwunden. Seit einiger Zeit ist sie Lehrbeauftragte für Modest Fashion an der Hochschule Mannheim.

Lange Röcke, hochgeschlossene Kleider, weite Hosen – Meriem Lebdiris Kollektionen sind voluminös und elegant. Applaus bekommt sie dafür unter anderem an der Fashion Week in Dubai, wo sie im letzten Winter ihre Mode präsentierte.



Models präsentieren eine Kollektion während der Arab Fashion Week in Dubai 2018.