Filmkritik Maria Stuart von Josie Rourke

Zwei Seelenverwandte, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, dann aber entgegengesetzte Strategien wählen, um sich in einer patriarchalischen Welt durchzusetzen. Maria verheiratet sich notgedrungen, um einen Erben zu produzieren.

Elisabeth nimmt stattdessen selbst immer männlichere Züge an. Ihre Weiblichkeit verschwindet unter dicken Schichten eines maskenhaften, weißen Make-Ups.

Der Film beschreibt eine Situation, die Frauen in Führungspositionen auch heute noch kennen: müssen sie für den Erfolg agieren wie Männer oder sollten sie nicht mehr auf weibliche Netzwerke setzen? Maria Stuart beschwört Elisabeth, letzteres zu tun.

Saoirse Ronan als zarte, sinnliche Maria mit enormer Willenskraft und Margot Robbie als verhärmte, einsame Elisabeth tragen diesen Film. Sein emotionaler Höhepunkt: das Treffen der beiden in Hassliebe verbundenen Königinnen.

Doch dieses Treffen hat es in Wahrheit nie gegeben. Bis zu Marias Enthauptung 1587 sind sich die Beiden wohl nie begegnet.

Das Drehbuch des House of Cards-Schreibers Beau Willimon stützt sich auf die Stuart-Biographie des britischen Historikers John Guy. Das Bild, das er von Maria Stuart zeichnet, hat wenig mit dem gattenverschleißenden Vamp zu tun, als den man sie bis heute wahrnimmt.

Mit seinem Buch will er belegen, wie die männliche Geschichtsschreibung und Fiktionalisierung eine Frau diskreditiert haben, die vielen in ihrem Machtstreben unheimlich war. Der Film gibt eine Ahnung davon, was möglich gewesen wäre, wenn sich die beiden Frauen zusammengeschlossen hätten. Eine faszinierende Vorstellung.