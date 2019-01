In Detailansicht öffnen

Eine junge Frau begeht Ehebruch – und zerbricht schließlich an den strengen Moralvorstellungen ihrer Zeit: Das ist der Plot, den der Russe Alexandr N. Ostrowski in seinem 1859 uraufgeführten Schauspiel "Gewitter" erzählt. Der Tscheche Leoš Janáček komponiert aus dem Stoff 1921 wiederum eine Oper: "Katjá Kabanová". Das im Grunde zeitlose Sujet hat die amerikanische Regisseurin Lydia Steier am Staatstheater Mainz nun wieder in die Entstehungszeit von Ostrowskis Schauspiel, ins 19. Jahrhundert, zurückverlegt. Ursula Böhmer hat sich bei der Premiere am 27.1. angesehen, ob diese Idee aufgegangen ist.



Die nächsten Vorstellungen von "Katjá Kabanová" am Staatstheater Mainz sind am 27.1., 13.2., 12.3., 10.4. und 23.4.



Im Bild: Alexander Spemann als Tichon Ivanytsch Kabanov, Lotta Yilmaz als das Kind, Linda Sommerhage als Varvara, Nadja Stefanoff als Katherina (Kátja), Derrick Ballard als Savjol Prokofjevitsch Dikoj, Gundula Hintz als Marfa Ignatjevna Kabanová (Kabanicha) und der Chor des Staatstheater Mainz