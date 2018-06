Künstlerin Lubaina Himid gewinnt Turner-Preis 2017 Bitterer Ruhm

Lubaina Himid hat immer „ihr Ding gemacht“, trotz vieler Widerstände und Schwierigkeiten – besonders als schwarze Frau in den 80ern in Großbritannien. „Das war sicher eine schwere Probe, das doppelte Dilemma: eine Schwarze zu sein und Frau zu sein, vor allem in den 80ern, vor allem in Großbritannien.“

Dass sie Künstlerin werden wollte, war für Lubaina Himid früh klar. Schon als kleines Kind malte sie unablässig, war ein sehr visuell geprägter Mensch. Sie weiß auch, woher das kommt:



„Meine Mutter, eine weiße Britin, war eine Textildesignerin. Und schon als kleines Mädchen schleppte sie mich an einem Wochenende in eine Kunstgalerie und am nächsten in ein schickes Kaufhaus, nur zum Gucken, nur zum Spaß. Und ich mischte diese Erfahrungen in meinem Kopf. Es war für mich als kleines Kind schwierig, die Kunst von den Einkaufstouren zu unterscheiden. Wir kauften ja nie etwas: weder in Galerien noch in den teuren Kaufhäusern. Aber ich hatte dadurch von frühester Kindheit an ein gutes Gespür für Farben, Muster, Formgebung.“