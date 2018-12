Bjarne Mädel reinigt den letzten Tatort Der Tatortreiniger hört auf

"Der Tatortreiniger" mit Bjarne Mädel hat über sieben Jahre eine immer größere Fangemeinde um sich versammelt. Heiko Schotte, genannt Schotty, macht sauber, wo blutige Morde passiert sind und begegnet dabei allerhand skurrilen Personen. Damit ist die Serie auch zu einem der beliebtesten deutschen Titel bei Netflix geworden. Am 19.12. sind im NDR die letzten beiden Folgen zu sehen und alle Folgen in der ARD Mediathek .

Bjarne Mädel, Regisseur Arne Feldhusen und vor allem Drehbuchautorin Mizzi Meyer alias Ingrid Lausund hinterlassen ziemlich große Spuren. Weil es in ihren Geschichten so gut wie nie um das Verbrechen ging, sondern um die Begegnung von Menschen aus Anlass eines Todes.

In insgesamt 31 Folgen ist der Tatortreiniger ganz schön rumgekommen. Von den diversen Villen des Hamburger Großbürgertums sogar bis in den Kopf eines Wachkomapatienten. Irgendwann landet man immer wieder bei der Frage: was bleibt und wofür lohnt es sich zu leben?