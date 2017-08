Jannis Kounellis im Kunstmuseum Stuttgart Feuer und Stahl

Der Grieche Jannis Kounellis war einer der bedeutendsten Bildhauer der Moderne. Er prägte die so genannten Arte Povera, die auch die Wiederverwertung alltäglicher, simpler Materialien propagierte. Im Februar 2017, kurz vor seinem 81. Geburtstag, ist der Künstler verstorben. Auf der aktuellen documenta 14 in Kassel ist Kounellis vertreten, und auch im deutschen Südwesten hat er Spuren hinterlassen. Im Kunstmuseum Stuttgart steht in der Eingangshalle zur Ständigen Sammlung ein großes Werk des Griechen. Eine Installation mit Feuer spuckenden Stahlplatten, die jedoch einige Jahre hinter einer Wand verborgen war. Nun ist das Werk wieder zu sehen. Kounellis' Feuerspucker werden stündlich angezündet.

Als Jannis Kounellis zum ersten Mal im deutschen Südwesten in Erscheinung trat, hat er so richtig Staub aufgewirbelt. 1992 pflanzte er einen monumentalen Galgen ins Pflaster neben das gotische Münster von Schwäbisch Gmünd. Über das Kunstwerk wurde erbittert gestritten. Nach Ende der Ausstellung verrotteten die mächtigen Balken im kommunalen Bauhof und wurden später entsorgt – auch eine Möglichkeit, den Recycling-Gedanken der Arte Povera zu interpretieren.

Zu jeder vollen Stunde tritt ein Mensch im dunklen Anzug heran und entzündet die insgesamt 42 Düsen. Ihr Rauschen verwandelt die kalte Eisengruft auf wundersame Weise. Für Ulrike Groos ist es "eine sehr schöne Erfahrung für jeden, dass mehrere Sinne angesprochen werden, also man schaut nicht nur diese Stahlplatten an, sondern man spürt auch so etwas wie den Lufthauch des Feuers."

Das Feuer als Element von Schöpfung und Zerstörung, darum geht es Kounellis. Man kann in seiner Stuttgarter Arbeit dem fernen Echo des antiken Schmiedegottes Hephaistos ebenso nachspüren wie dem Klang von Schiffswerften in Kounellis' Geburtsort, der Hafenstadt Piräus. Kuratorin Eva Froitzheim erklärt das näher: "Kounellis, der ja 2017 verstorben ist, hat sich immer als Grieche in Italien verstanden. Er ist als junger Mann aufgebrochen nach Italien, weil ihn die Liebe zu Tizian dahin gezogen hat. Wenn Sie herantreten an die Arbeit und die Oberfläche anschauen, die Brauntöne, die Blautöne, die Rottöne, dann sehen Sie diese Inspiration von alter Kunst."