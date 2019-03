Kommentar „Fridays for Future“: Die Jüngeren haben Klimaschutz verstanden

Schülerinnen und Schüler, die für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen, bekommen Unterstützung: Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sammeln Unterschriften für die Proteste. Die Bewegung nennt sich „Scientists for Future“, in Anlehnung an die Proteste, die unter „Fridays for Future“ laufen. Die protestierenden Schüler haben Recht, meint SWR-Wissenschaftsredakteur Ralf Caspary in seinem Kommentar.