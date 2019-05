Das "Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart" (ITFS) gilt als eines der wichtigsten Festivals der Animationsbranche. Bis 5. Mai werden in Kinos, Museen und Theatern in der Stuttgarter Innenstadt, in der Oper und auf dem Schlossplatz Filme gezeigt. Insgesamt gibt es über 200 Veranstaltungen, darunter zahlreiche Wettbewerbe. Rund 1.000 animierte Kurz- und Langfilme sind im Programm des ITFS zu sehen.