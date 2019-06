Filmkritik "Wir" von Jordan Peele – Intelligentes Horrorkino

Auch anderen begegnen in dieser Nacht ihre Doppelgänger, die sich selbst "Schatten" nennen, und die sich offenbar an ihrer Lichtseite rächen wollen. Rational erklärbar ist das alles nicht, objektiven Sinn macht es aber durchaus, denn Horrorstoffe sind schon immer Ausdruck des Irrationalen gewesen.

Sie haben all die Traumata, all die Perversionen in sich, die das Kino dem weißen Mittelstand aus Suburbia seit jeher diagnostiziert.

In Szenen wie dieser schießt der Film zugleich über sich selbst hinaus und spiegelt einfach den Rassismus der Weißen. So wie auch in der Entmächtigung des Mannes durch eine Frau ein triumphales Moment liegt, ein Stück Feier, dass die Unterdrückung ausnahmsweise einmal in die entgegengesetzte Richtung läuft.