Film Starkino alter Schule: Steven Knights Thriller "Im Netz der Versuchung"

Regisseur Steven Night will mit "Im Netz der Versuchung" ein klassisches Hollywood-Genre wiederbeleben, den Film noir. "Key Largo" und "To Have and Have Not" heißen zwei dieser Kino-Klassiker, auf die Knight mit "Im Netz der Versuchung" anspielt. Matthew McConaughey spielt einen Veteran des Irak-Kriegs, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Der Film erinnert an ein vergessenes Glamour-Kino, das man sich unbedingt zurückwünscht.