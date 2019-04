Instagram-Aktion #strangethingschallenge: Historisches Museum Pfalz landet Social-Media-Hit

Ein Klopapierhalter mit Radio oder eine Krone aus recht groben Hölzchen mit Weintrauben und Schleifen dran. Letztere stammt aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer und stand mit am Anfang dieser Bilderwelle, gemeinsam mit vier anderen merkwürdigen Exponaten:

Sehr merkwürdig - „strange“ eben. #Strangethingschallenge nannte das Historische Museum der Pfalz dementsprechend den hashtag. Ein Aufruf an andere Museen, doch mal zu schauen, was ihre Depots an Kuriositäten aufweisen.

Was als skurril empfunden wird, liegt dabei in der Auswahl des teilnehmenden Museums. Phallus-Symbole und Hygieneartikel sind beliebt, auch Exponate mit Gruseleffekt: eine harmlose Puppe, die Künstlern als regungsloses Modell diente, erinnert heute wegen ihrer Verwitterung eher an einen Zombie, dem die Lederhaut in Fetzen herunter hängt.