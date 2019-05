Filmkritik "High Life" - Weltraum-Reise ohne Wiederkehr

Es stellt sich auch schnell heraus, dass sie die einzigen Überlebenden der Crew sind. Was ist geschehen? Und so erleben wir im Rückblick die ersten Jahre der Reise.

Juliette Binoche spielt die Kommandeurin des Schiffs, eine eiskalte Ärztin und Wissenschaftlerin, die an Bord Experimente macht und im Weltraum ein Kind zeugen will.

Dieses Leben im All hat viele bizarre Facetten. In so einer abgründigen Rolle hat man Juliette Binoche wohl noch nie gesehen. Irgendwann gibt es Mord und Totschlag an Bord.