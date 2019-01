In Detailansicht öffnen

Den Alltag kennt Harry Haller (in der Hauptrolle: Boris Koneczny) schon lange nicht mehr. Er ist in eine Stadt zurückgekehrt, in der er früher schon einmal lebte. Eine Rückkehr aus Verzweiflung. Seine Frau hat ihn verlassen und mit dem Schreiben klappt es auch nicht mehr. Harry hat den Entschluss gefasst: spätestens in drei Jahren, wenn er 50 ist, wird Schluss sein. Doch schnell wird klar: so einfach ist das nicht. Harry gräbt sich immer tiefer in die Isolation, aber er ist nicht ganz alleine, er hat Freunde, naja besser gesagt Begleiter.