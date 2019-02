Berlinale Remake des Fritz-Lang-Klassikers: „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“

„M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ von Fritz Lang aus dem Jahr 1931 ist ein Klassiker der Filmgeschichte: Ein Kindermörder macht Berlin unsicher und wird von den Bettlern und Verbrechern der Stadt zur Strecke gebracht. Der Österreicher David Schalko hat jetzt – mit Lars Eidinger, Moritz Bleibtreu, Sophie Rois und Bela B. - eine Serie aus dem Filmstoff gemacht, den er in das heutige Wien verlegt.

Gerhard Liebmann in "M – Eine Stadt sucht einen Mörder", Regie David Schalko

Der österreichische Autor und Regisseur David Schalko hat ein Remake geschaffen, das den Expressionismus Fritz Langs zitiert, bis hin zu manchen Kameraeinstellungen und Schnitttechniken. Gleichzeitig spielt "M- Eine Stadt sucht einen Mörder" aber ganz entschieden in der Gegenwart.

Udo Kier in "M – Eine Stadt sucht einen Mörder"

In einer imaginierten Gegenwart, in der smarte rechte Ideologen und Politiker versuchen, das Verschwinden der kleinen Elsie sofort für ihre Zwecke zu nutzen.

Moritz Bleibtreu als rechter Verleger in futuristisch cleanen Büroräumen: Mit der Eiseskälte, die einen dabei sofort bef ällt, wollte David Schalko die Atmosphäre einfangen, die sich seiner Ansicht nach durch soziale Medien, Effizienzdenken und eine entpolitisierte Öffentlichkeit verfestigt. Die Parallelen zum heutigen Österreich liegen auf der Hand, gehen aber gleichzeitig noch viel tiefer.

In David Schalkos früheren Serien wie "Braunschlag" oder "Altes Geld" regierte böser Humor, in "M" geht es dagegen nur selten so knallig zu wie im Wiener Unterwelt-Milieu. Sophie Rois alias "Die Wilde" führt darin mit Harry-Potter-Umhang und Drachenstab-Bösewichtigkeit ein kindisch brutales Regime.