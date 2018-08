Zum 100. Geburtstag des Filmproduzenten Artur Brauner Filmische Erinnerung an die Shoa zu wenig gewürdigt

Anfang der 90er Jahre weigerte sich Deutschland sogar, seinen Film "Hitlerjunge Salomon" für den Oscar zu nominieren. Der Film hatte da bereits einen „Golden Globe“ in den USA gewonnen. Das lag laut Filmkritiker Jörg Taszman vor allem daran, dass Artur Brauner wegen seiner zahlreichen Unterhaltungsfilme keinen Rückhalt in der deutschen Filmbranche hatte. "Hitlerjunge Salomon" wurde übel verrissen, galt als billiger Schund. Jörg Taszman: „Ich war als junger Mann richtig geschockt, was das für bösartige Kritiken waren.“ Damit hätte man ihn aber eigentlich um den Oscar gebracht. Für Taszman aus heutiger Sicht eine krasse Fehlentscheidung.

Am finanziell erfolgreichsten war Artur Brauner in Zeiten des Wirtschaftswunders mit Unterhaltungsfilmen wie "Old Shatterhand", einer Neuverfilmung der Nibelungen oder Erotikfilmen wie „Fanny Hill". Brauner produziere alles, was Geld bringt, warf ihm das Feuilleton vor. Dabei hatte Brauner auch viele Qualitätsfilme wie „Die weiße Rose“ von Michael Verhoeven oder „Eine Liebe in Deutschland“ von Andrzej Wajda produziert.