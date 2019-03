Filmkritik "Wintermärchen" von Jan Bonny – Glänzend gemacht und eiskalt

Eine Frau, zwei Männer und viel Hass auf alles Fremde, der sich in einer Mordserie entlädt. Natürlich denkt man da an den NSU, aber Jan Bonnys "Wintermärchen" will kein NSU-Film sein. Darum verzichtet er auf Erklärungen und direkte Verweise, aber zehrt doch von unserem Wissen um die tatsächlichen Morde der Neonazis.