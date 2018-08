Filmkritik: "Welcome to Sodom" Sodom – die größte Müllhalde Europas

Die Filmemacher arbeiten Individualitäten heraus: "Any work God will give me, I will do, I will work hard, not like the white man. This is Africa." Etwa einen typischen Arbeitssuchenden, der erklärt, jede Arbeit zu tun, die Gott ihm gibt: Ich werde hart arbeiten, nicht wie ihr Weißen. Denn dies ist Afrika.

Alles hier wird verwertet. So gesehen ist Sodom ein notwendiger und ganz natürlicher Teil des Kapitalismus, nicht sein Gegenteil. Dazu gehört auch das Geschlecht. Und die spannendste Figur, die der Film vorstellt, ist ein junges Mädchen, dass sich burschikos gibt und den Kopf geschoren hat, um als Jüngling durchzugehen - den so kann man mehr Geld verdienen. "I also have to keep my secrets. That is why I shave my head, and dress like the boys here. I am a boy, I never wanted to be a girl since I was little. I am good in acting."