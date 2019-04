Filmkritik Kitschorgie – William Dafoe als "Van Gogh"

"An der Schwelle zur Ewigkeit" heißt Schnabels neuer Film - drunter geht's wohl nicht. Und in der Rolle des Genies ist Willem Dafoe zu sehen - "Wer sonst?" könnte man fragen. Schließlich hat der Mann schon Jesus Christus gespielt, was bleibt da noch?

Das einzige was wirklich fehlt, ist ein Gedanke. Stattdessen sehen wir die denkbar billigsten Kunstklischees, wenn Schnabel seinen van Gogh sagen lässt: „Manche denken, ich wäre verrückt. Aber ich glaube, Verrücktheit ist das beste an der Kunst.“ Wer so etwas glaubt, für den ist "Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit" der richtige Film.