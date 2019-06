Film „The Dead Don’t Die“- Horrorkomödie von Jim Jarmusch

„A really nice place“ wirbt das Ortsschild, womit schon von Anfang an klar ist, das nimmt kein gutes Ende.

Denn natürlich entpuppt sich das beschauliche Städtchen, in dem jeder jeden kennt, als finsterer Ort. Eine Vorhölle, in der nachts die Toten aus den Gräbern kommen, um die Lebenden zu fressen. Die Sheriffs sind fassungslos, als sie die blutüberströmten Leichen der ersten Opfer entdecken.

Jarmuschs Filme waren schon immer von einer skeptischen Sicht auf den American Way of Life geprägt. Doch in Zeiten Donald Trumps scheint er den Glauben an die Menschheit wirklich verloren zu haben.