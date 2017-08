Neu im KIno | Jugend ohne Gott Faschismus gestern und heute

Der 1937 erschienene Antikriegsroman "Jugend ohne Gott" von Ödön von Horvath erzählt von einer gefühlskalten Schülergeneration, der der Faschismus jede Menschlichkeit ausgetrieben hat. 80 Jahre später hat Regisseur Alain Gsponer die Geschichte fürs Kino adaptiert und die Handlung in eine nahe Zukunft verlegt. Jetzt ist es nicht mehr die NS-Ideologie, die die Jugendlichen verroht sondern eine unbarmherzige Leistungsgesellschaft, in der es nur um zwei Dinge geht: Geld und Leistung. Das Ergebnis ist totale Anpassung und Bekämpfung alles Nicht-Systemkonformen. Der Film ist eine düstere Zukunftsvision, die allerdings so unterkühlt inszeniert ist, dass sie emotional wenig berührt, findet Filmkritikerin Julia Haungs.

Chancengleichheit. Bildungsgerechtigkeit. Soziale Teilhabe. Die Schlagworte, die in diesen Tagen groß auf Wahlplakaten prangen, haben ausgedient. In der Zukunfts-Gesellschaft von "Jugend ohne Gott" geht es ganz offen nur noch um zwei Dinge: Geld und Leistung. Wer es nicht schafft, sich in der Gruppe der so genannten Leistungsträger zu behaupten, wird zum Leistungsempfänger degradiert. Das heißt er muss aus dem Stadtzentrum in einen der äußeren Sektoren ziehen und damit ein Leben inmitten von Dreck, Armut und Kriminalität fristen. Wiederaufstieg ausgeschlossen.