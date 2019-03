Filmkritik: "Der Junge muss an die frische Luft" von Caroline Link Harpe Kerkelings bittersüße Kindheit

Hape Kerkeling hat als Königin Beatrix, Horst Schlämmer oder Uschi Blum einen Ehrenplatz in der deutschen Humorgeschichte. Wie Kerkeling zu einem so vielseitigen Entertainer wurde, hat allerdings einen tragischen Hintergrund. In seinem Buch "Der Junge muss an die frische Luft" erzählte Kerkeling 2014 vom Trauma seiner Kindheit. Caroline Link hat es verfilmt.