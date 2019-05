Film "Das Ende der Wahrheit" – Brisanter Politthriller von Philipp Leinemann

Philipp Leinemann ist einer der interessantesten deutschen Thriller-Regisseure. Jetzt hat er sich die Geheimdienste und die deutsche Waffenlobby vorgenommen. In "Das Ende der Wahrheit" spielen Ronald Zehrfeld, Alexander Fehling, Axel Prahl und Claudia Michelsen die Hauptrollen.

Ein verhängnisvoller Anschlag wird zum Augenblick einer Katharsis. Ronald Zehrfeld spielt Martin Behrens, den Zentralasien-Experten des Bundesnachrichtendiensts BND. Anfangs überzeugt vom Antiterrorkampf, wachsen in ihm zunehmend Zweifel an der Arbeit des deutschen Geheimdienstes und an der Integrität seiner Vorgesetzten.