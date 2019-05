Filmkritik Eine unmögliche Freundschaft: „Roads“ von Sebastian Schipper

Mehr Info

Gespräch

Sebastian Schipper: Migrationsprobleme treffen auf absurden Humor zweier 18-jähriger

Max Bauer im Gespräch mit Sebastian Schipper

„Roads“, der neue Film von Sebastian Schipper, handelt von einem ungleichen Paar - einem Kongolesen, der seinen Bruder in Calais sucht, und einem englischen Teenager, der seiner ziemlich anstrengenden Familie im Urlaub in Marokko entflieht. Er habe die triste Wirklichkeit für Flüchtlinge in Marokko, Spanien und Frankreich mit dem absurden Humor und Lebenswillen zweier 18-jähriger zusammenbringen wollen, so Schipper in SWR2.