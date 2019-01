Filmkritik: "Die Frau des Nobelpreisträgers" und "Colette" Schriftstellerinnen im Schatten ihrer Ehemänner

Zwei Filme, die diese Woche in den Kinos starten, zeigen auf sehr unterschiedliche Weise das Schicksal schreibender Frauen in einer patriarchalen Welt. Lebenslange Selbstbescheidung und Schuldzuweisung in "Die Frau des Nobelpreisträgers" treffen in "Colette" auf eine rebellierende Frau, die ihr Schicksal selbst bestimmt.