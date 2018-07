Neu im Kino: "303" von Hans Weingartner Über Reden und Liebe

Am 18.7.2018 von Rüdiger Suchsland

Vielleicht gibt es im Kino nichts Schöneres anzusehen als eine Liebesgeschichte im Werden. Der deutsch-österreichische Regisseur Hans Weingartner erzählt sie in Form eines Roadmovies. "303" heißt es und ist ein leichtfüßiger Sommerfilm, der viel Sinnlichkeit zu bieten hat: Sonne, Meer, Natur, Essen und Trinken und vor allem die Liebe.

"303": Autofans zumindest werden vielleicht auf Anhieb wissen, was dieser Filmtitel bedeutet. Allen anderen sei gesagt: Der "303" ist ein legendärer, über 30 Jahre alter Mercedes Caravan und der Schauplatz dieses Films. Denn "303" ist ein Roadmovie, der von Berlin aus nach Südwesten führt, also unbedingt in die richtige Richtung, hin zu mehr Wärme und zum Mittelmeer.

2:16 min Kinotrailer 303

Zwei Idealisten versuchen die Welt zu verstehen

Zwei junge Erwachsene, Jule und Jan, fahren hier "On the Road". Sie versuchen – zunehmend gemeinsam – die Welt zu verstehen und können nicht verhindern, dass irgendwann auch die Liebe ausbricht. Das ist nicht überraschend, aber um Überraschungen dieser Art geht es auch gar nicht.

Regisseur Hans Weingartner, der auch das Drehbuch zu diesem Film schrieb, macht von Anfang an klar, dass wir es hier mit zwei Idealisten zu tun haben. Zwei Menschen haben sich selber noch nicht ganz gefunden, wissen aber schon in mancher Hinsicht genau, was sie wollen, und was nicht.

Sie ist schwanger, der Freund ist in Portugal

Beide studieren. Jule hat gerade ihre Abschlussprüfung in Biochemie versemmelt, ihr gehört auch der Oldtimer. Mit dem will Jule nach Portugal, um dort ihren Freund zu sehen. Sie ist nämlich schwanger und das will sie ihm nicht einfach am Telefon eröffnen.