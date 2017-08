Festivals im Wandel Yoga statt Schlammschlacht

Die Musikfestival-Kultur sah in Deutschland viele Jahrzehnte zumeist so aus: an abgelegenen Orten wurden Bühnen mit Livemusik bespielt, die Besucher schliefen in Zelten, brachten Ravioli-Dosen mit und spülten diese mit lauwarmen Bier herunter. Ausnahmezustand: wenig Hygiene, wenig Schlaf, stattdessen lange Nächte im Exzess. Heute wandelt sich die Festivalkultur: es geht um Lifestyle, Nachhaltigkeit, Wohlfühlatmosphäre. Beim "A Summer's Tale" in der Lüneburger Heide soll so eine andere Klientel angesprochen werden als bei Rock am Ring oder dem Southside Festival. Ist das spießig oder einfach modern? Christiane Falk berichtet für SWR2 vom "A Summer's Tale".