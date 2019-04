Fernsehfilm Der Flowtex-Skandal als Komödie: „Big Manni“ von Niki Stein

Ferner sagt Stein über den Stoff des Films, Hochstapler seien immer reizvolle Figuren in einem Drama. Besonders glücklich ist Niki Stein daher über die Besetzung der Hauptrolle: "Big Manni kann auch den Hals nicht voll kriegen, er ist ein eitler Selbstdarsteller. Das verschweigt der Film nicht. Und der wunderbare Hans-Jochen Wagner zeigt diesen Big Manni in all seinen Facetten."