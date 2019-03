Filmkritik Die Maske – polnische Provinz-Satire im Kino

Die polnische Regisseurin Malgorzata Szumowska gehört derzeit zu den interessantesten Filmemacherinnen Europas. Ihr neuer Film "Die Maske" ist eine Satire über Provinzialismus, Konsumismus und Katholizismus. In losen Szenen entwirft die Regisseurin ein absurdes und sehr komisches Panorama des heutigen Polen.

Polen auf dem Land. Der größte Spaß der Bevölkerung sind die regelmäßigen Sonderverkäufe wie der "Stampede-Weihnachts-Schlußverkauf" für Unterhosen. Die Jugend vergnügt sich mit Pop-Konzerten in der Dorfdisco am Samstagabend und dem dazugehörigen Wodka-Gelage.

Sonntags predigt der katholische Priester in die noch zugedröhnten Bauern-Hirne. Ansonsten traurige Gesichter die sich zuhause um die Wahl des Fernsehprogramms streiten. Nur einer ist anders: Die Hauptfigur Jacek, ein junger Mann, der sich als Rocker fühlt, und am liebsten Heavy Metal hört. Jacek will vor allem eines: weg, nach England.