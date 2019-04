Bühne Politisches Theater der Jüngeren: Das „Europa Ensemble“ in Stuttgart

In Detailansicht öffnen

Gleich zu Beginn ist klar: „Imaginary Europe“ ist alles andere als ein normaler Theaterabend. Das verkündet im Glitzerfummel und mit Krone der kroatische Schauspieler Adrian Pezdirc (rechts): „We are here to entertain you. Tonight, you are about to see a shipwreck of Sprechtheater! You are gonna see Europe falling apart and coming together again.“