Filmkritik Ein letzter Job mit Michael Caine

Ein bisschen stoisch, lieber nichts tuend, als das Falsche, dabei hellwach, so kennt man Michael Caine in seinen besten Filmen. Seinen neuesten Auftritt hat er nun bei James Marsh in „Ein letzter Job“ (im Originaltitel majestätischer „King Of Thieves“). Caine spielt darin den Chef einer Safeknacker-Bande, die im Londoner Diamantenviertel Tresore ausrauben will.