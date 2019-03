Musik Der Unbedingte - Zum Tod von Michael Gielen

Verstorben ist der Dirigent und Komponist in seinem Haus Haus am Mondsee in Österreich. Er war eine der prägenden Dirigentenpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und hat das Musikleben im Südwesten durch seine langjährige Arbeit mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg nachhaltig geprägt.