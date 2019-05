„Sieben Todsünden“ am Staatstheater Stuttgart Peaches schlägt Brecht k.o.

3:43 min | Do, 31.1.2019 | 6:00 Uhr | SWR2 am Morgen | SWR2

Peaches: Wir sind "auf einem superkapitalistischen Weg"

Karin Gramling

Die kanadische Elektroclash-Sängerin Peaches engagiert sich mit provokanten Auftritten für die Gleichberechtigung von Frauen, für gesellschaftliche Randgruppen und sexuelle Freiheit. Sie spielt mit im satirischen Ballett „Die 7 Todsünden“ am Staatstheater Stuttgart mit Texten von Bertolt Brecht und Gesang von Kurt Weill. Die heutige Menschheit sei getrieben vom Hyperkapitalismus. „Die 7 Todsünden“ seien aktueller denn je, so Peaches in SWR2.