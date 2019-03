Kinderbuch Ewige Fressorgie - die Raupe Nimmersatt wird 50

„Aber satt ist sie immer noch nicht“: Die Raupe Nimmersatt frisst sich durch Obst, Kuchen und Käse, bis sie Bauchschmerzen hat - seit nunmehr 50 Jahren. Am 20. März 1969 erschien der Kinderbuchklassiker in den USA und wurde zum Welt-Bestseller. Seine Kindheit verbrachte Schöpfer Eric Carle in Stuttgart-Feuerbach. Was ist das Erfolgsrezept seiner gefräßigen Raupe?