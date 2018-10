Filmkritik: "Der Vorname" von Sönke Wortmann Unser Sohn soll Adolf heißen!

Der Streit über den Vornamen ist nur das Eröffnungsgefecht einer weit größeren Zimmerschlacht. Denn so wie der öffentliche Diskurs in diesen politisch aufgeladenen Zeiten immer schneller eskaliert, so dünn erweist sich der Firnis der Zivilisation auch in diesem doch eigentlich so kultivierten, familiären Umfeld.