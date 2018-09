2011 war Murad Subay bei der Revolution im Jemen dabei. 2012 ging er zum ersten Mal mit seinen Farben auf die Straße. In mehrmonatigen Kampagnen malte Subay landesweit zusammen mit Angehörigen die Porträts von 102 Vermissten. Das Motto der Kunstaktion: „Die Mauern erinnern sich an ihre Gesichter“.



Die Armee habe die Bilder prompt übermalen lassen, erzählt Subay. Bis zu zehn Mal hätten sie die Mauerporträts erneuern müssen. Das Katz-und-Maus-Spiel gehört inzwischen zu Subays Alltag. Schon zweimal wurde er festgenommen. Man müsse klug sein, so der Maler. Wer direkte Kritik an einer der Kriegsparteien übe, riskiere sein Leben.