Film Warten auf ein Spenderherz – „Das Leben meiner Tochter“

Etwa 9.500 Menschen in Deutschland warten auf eine Organtransplantation, 2018 standen aber nur 955 Organspender zur Verfügung. „Das Leben meiner Tochter“ erzählt, wie zermürbend das Warten auf ein lebensrettendes Organ sein kann. Regisseur und Drehbuchautor Steffen Weinert schildert einfühlsam, was es heißt, als Familie einer solchen Situation ausgeliefert zu sein. Er zeigt auf, wie unterschiedlich die Familienmitglieder damit umgehen.

Manchmal ändert sich das Leben von einem Moment zum nächsten so grundlegend, dass es danach kein Zurück mehr gibt. Eben noch hat die achtjährige Jana fröhlich gespielt, da bricht sie plötzlich zusammen: Herzstillstand. Die Diagnose der Ärztin ist niederschmetternd: eine Herzmuskelentzündung sorgt dafür, dass Janas Herz nur noch zu 20 Prozent arbeitet.

Für die Familie heißt das vor allem: warten und die Ungewissheit aushalten, ob Jana rechtzeitig ein Organ bekommen wird. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt in Deutschland acht Monate. Bis es soweit ist, muss die Achtjährige in der Klinik bleiben, angeschlossen an eine kühlschrankgroße Maschine, die ihr Herz unterstützt.