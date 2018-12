Chronik über den Disney-Star zum 90. Geburtstag Mickey Mouse - der freundliche Weltbürger

Wurde Mickey Mouse damit vielleicht auch zu einer polierten, zu glatten Erfolgsfigur? Zum Teil sei das richtig, meint Daniel Kothenschulte. "Wenn Adorno über die Kulturindustrie geschimpft hat, dann bezog sich das auf die spätere Entwicklung der Disney-Filme." Der Philosoph Walter Benjamin dagegen habe die frühen Mickey-Filme gekannt und geschätzt - eine dunklere Mickey-Figur, die beispielsweise von Frankenstein in einem Film gefoltert wurde.



Auf dem Bild: 1932, drei Jahre vor seinem ersten Farb-Cartoon "The Band Concert", gab Mickey sein Technicolor-Debüt in " Parade of the Award Nominees".