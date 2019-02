Filmkritik The Mule – der neue Film von Clint Eastwood

"Don't Let The Old Man In", "Lasst den Alten nicht rein" erklingt im Soundtrack von "The Mule". Das ist ein cleverer Schachzug des fast 90-jährigen Clint Eastwood, Hauptdarsteller und Regisseur in Personalunion. Er spricht offensiv selbst an, woran sowieso jeder Zuschauer als erstes denkt: Sein hohes Alter.