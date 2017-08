Versteckspiel für Millionen Der Instagram-Account von Cindy Sherman

Netzkultur am 28.8.2017 von Andreas Langen

Seit Fotoapparate kleine flache Dinger sind, mit denen man zur Not auch telefonieren kann, hat die Netzgemeinde einen neuen Lieblings-Spielplatz: Instagram, eine Plattform, auf der Mitglieder ihre Handy-Fotos online stellen. Auf diesem Sektor ist Instagram weltweit Marktführer. Die Sache hat bloß einen Schönheitsfehler: Viele renommierte Fotografen meiden die Plattform, und Kulturpessimisten gilt Instagram als Müllhalde fotografischer Banalitäten. Entsprechend groß ist die Aufregung der Kunstwelt, seit Cindy Sherman plötzlich auf Instagram postet. Die New Yorkerin ist eine der bedeutendsten Fotokünstlerinnen der Gegenwart. Andreas Langen hat sich ihren Instagram-Auftritt angeschaut – und ist nicht von allem begeistert.

Cindy Sherman ist eine amerikanische Fotokünstlerin, und zwar nicht irgendeine. Ihre Werke kosten Millionen, die Frau ist ein Star. Ihr Genre: Das Selbstporträt.

Instagram ist eine virtuelle Foto-Plattform, und zwar nicht irgendeine. Über 700 Millionen User stellen dort Fotos online. Wichtigstes Genre: Das Selfie.

Sherman und Instagram - eine perfekte Liaison?

Klingt so, als könnten Sherman und Instagram eine perfekte Liaison eingehen. Wären da nicht ein paar klitzekleine Unterschiede. Cindy Sherman ist, wie gesagt, Künstlerin, ihr Oeuvre umfasst nach 40 Jahren Arbeit, grob geschätzt, ein paar hundert Werke. Instagram verzeichnet täglich rund 80 Millionen neue Fotos, es könnten aber auch etwa 100 sein. Nochmal zum Mitschreiben: 100 Millionen Selfies - am Tag!

Cindy Shermans Kommentar zu dieser visuellen Vorhölle, letztes Jahr im Interview mit der New York Times: "Trivial, vulgär."



Cindy Sherman - Bislang exklusiv auf Instagram: Ihre digitalen Selbstinszenierungen.

Nun aber hat die Meisterin der Selbstinszenierung alle überrumpelt: Cindy Sherman ist auf Instagram, und die Zahl ihrer Follower hat die 100.000 weit überschritten; als Fanclub für einen bildenden Künstler ziemlich gigantisch.

Dabei zielt Cindy Sherman nicht auf Massengeschmack. Auf ihren Bildern verkörpert sie so ziemlich jeden Frauentyp der westlichen Welt, vom Vamp bis Junkie, von der Luxustussi bis zum Mauerblümchen. Die Maskierungen sind oft mit Absicht schlampig, so dass kein Zweifel bleibt: Das hier ist Pose - und Nachdenken über Frauenrollen, Schönheitsideale und den Wahn weiblicher Selbstoptimierung.

Ihre entblößten Kunstfiguren nutzt die private Cindy Sherman als Tarnung, wie auch ihre Galeristin in Deutschland, Monika Sprüth, beobachtet hat: "Es ist heute noch so, wenn ich sie treffe, ich weiß nie genau, welche Haarfarbe sie hat, ob die Haare lang oder kurz sind, welchen Kleidungsstil sie bevorzugt, das ist etwas, was sich dauernd ändert."

Cindy Sherman - Klamauk oder Kunst? Digitale Zerrspiegel.

Vertracktes Versteckspiel

Shermans Erscheinen auf Instagram macht das Versteckspiel noch vertrackter, denn alles könnte auch Fake sein. Begonnen hatte es im letzten Jahr unter Pseudonym, mit banalen Bildern – Schnappschüsse von Reisen, Freunden, Sonnenuntergängen, hier und da ein verwackeltes Handy-Video.

Dann aber lautete der Account-Name plötzlich Cindy Sherman und dem privaten Trash wurden Selbstporträts hinzugefügt. Die sehen ziemlich nach Sherman aus, allerdings deutlich grotesker als bisher. Denn satt Make-up und Plastikbusen benutzt Sherman jetzt digitale Werkzeuge. Beliebig krass sind die Verzerrungen, Fratzen, Missbildungen – und genau deswegen manchmal nur platter Jahrmarkts-Klamauk.

Ist das nun Kunst? Ihre Instagram-Fans jedenfalls jubeln. Es dauerte gerade mal bis zum vierten Selbstporträt, da schmachtete der erste schon: "Please, do an Instagram-Edition!" Ob das in Erfüllung geht, steht in den Sternen. Denn Cindy Sherman ist klug genug, ihr Treiben auf Instagram mit keinem Wort zu erklären.



Auf jeden Fall ist es schon jetzt ihr Verdienst, dem kitschigen Sexismus all der gertenschlanken, rehäugigen Instagram-Sternchen und ihrer Anhänger ein paar sarkastische Parodien entgegenzustellen. Cindy Sherman besteht darauf, dass Foto-Inszenierungen und der Rest des Lebens zwei paar Stiefel sind: "In meiner Arbeit geht es nicht darum, dass ich das sein möchte, was ich darstelle, ein bestimmter Frauentyp wie Femme Fatale zum Beispiel. Diese Figuren haben nichts mit mir zu tun."