47. Auszeichnung im Mainzer Unterhaus Deutscher Kleinkunstpreis an Christian Ehring

Christian Ehring erhält den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett. Er zeigt beispielsweise, wie viel Politik in einem Familienleben stecken kann: "Ich stelle mir manchmal in Deutschland vor, die Eltern würden den Kindern einfach die Namen geben, die ihnen während der Schwangerschaft durch die Birne rauschen. Da könnten Sie ganze Jahrgänge identifizieren heute: Tsunami, Tsunami lass die Agenda in Ruhe!"