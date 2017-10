Große Cézanne-Ausstellung in Karlsruhe In der Werkstatt des Malers

Kulturthema am 27.10.2017 von Marie-Dominique Wetzel

Karlsruhe ist Schauplatz einer neuen, aufregenden Cézanne-Ausstellung. Keine Retrospektive, keine bebilderte Biographie, sondern eine ehrgeizige Analyse: Wie hat Cézanne gearbeitet? Welche Arbeitsweisen, welche Motive und Strukturen tauchen in seinem Werk immer wieder auf? Mit diesem Konzept hat Karlsruhe renommierte Museen und Sammlungen in aller Welt als Leihgeber gewonnen. Damit zieht die Kunsthalle Karlsruhe gleich mit den großen Ausstellungen im Kunstmuseum Basel und in der Londoner National Portrait Gallery. Marie-Dominique Wetzel hat die Ausstellung besucht.

Das Bild als lebendiger Organismus

"Metamorphosen", Umwandlungen, so lautet der Titel der Ausstellung. Und gleich zu Beginn wird anhand eines Werks deutlich, was damit gemeint ist. "Jacke auf einem Stuhl" heißt die Aquarell-Zeichnung aus dem Jahr 1892, die eine scheinbar achtlos hingeworfene Jacke auf einem Stuhl zeigt. Der Ausstellungskurator Alexander Eiling:

Paul Cézanne: Jacke auf einem Stuhl, 1890–1892; Ausstellung "Cézanne Metamorphosen" Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Oktober 2017 (Foto/Copyright:© Privatsammlung)

"Man sieht die Ärmelöffnungen, man sieht den Kragen, man merkt aber, dass dieser pulsierende Organismus, dieser Stoff-Berg, doch viel mehr ist als der prosaische Titel meint. Es ist wie ein lebendiger Organismus. Gleichzeitig kann es aber auch eine Landschaft sein, mit Höhlen und Grotten in den Verwerfungen. Gleichzeitig ist es ein Porträt einer abwesenden Person. Und schließlich ist es in dieser charakteristischen Form mit dem spitzen Bergkegel auch die Silhouette der Montagne Sainte Victoire, die dort wieder mit erscheint und mitgedacht ist."

Stillleben, Landschaft und Porträt fließen ineinander

Hier verschwimmen die kunsthistorischen Gattungen: Stillleben, Landschaftsbild und Porträt, erklärt der Ausstellungskurator Alexander Eiling. Tritt man einen Schritt zu Seite, dann sieht man die Montagne Sainte Victoire in einem Landschaftsbild an der gegenüberliegenden Wand. Der Hausberg über Cézannes Heimatstadt Aix-en-Provence, den der Künstler Zeit seines Lebens unzählige Male gemalt hat - und der sich als Grundform in seinem Werk immer wieder findet - in Baldachinen, Tischdecken-Falten und Servietten-Bergen.

Stillleben werden zu Landschaftsbildern, die Grenzen zwischen drinnen und draußen, starr und lebendig werden aufgelöst. Und Äpfel waren Cézanne ja bekanntlich als Modell sowieso lieber als Menschen - weil sie wenigstens still halten. Doch merkwürdig: in den Äpfeln seiner Stillleben scheint oft mehr Leben, mehr Individualität zu stecken als in den menschlichen Porträts, die meist maskenhaft wirken. Schon wieder eine Metamorphose, erklärt Kurator Alexander Eiling:

Paul Cézanne: L'Estaque, 1879 - 1883

"Man muss dazu wissen, dass das Stillleben an der untersten Ebene der künstlerischen Hierarchie stand, das höchste war das Historiengemälde. Und wenn ein Künstler modern sein wollte, ich will nicht sagen revolutionär, aber modern, dann macht er das, was die Akademie am meisten in Rage bringt. Er setzt also das Stillleben an erster Stelle seiner persönlichen Rangliste."

Cézanne liebte die Werkstatt, nicht den Kunstbetrieb

Cézanne hat sich dem Kunstbetrieb zeitlebens weitgehend entzogen. Er kultivierte seinen südfranzösischen Akzent und zog sich immer wieder aus Paris in seine Heimatstadt Aix-en-Provence zurück. Das verschaffte ihm eine gewisse Unabhängigkeit von Moden und Kritiken, machte ihn allerdings auch wenig attraktiv für Sammler. Aber seine Malerkollegen erkannten die Qualität und Moderne seines Werks. Monet, Gaugin, Picasso – sie alle besaßen Werke von Cézanne. Und sie waren interessiert an seiner Arbeitsweise, genauso wie jetzt die Kuratoren der Ausstellung, erklärt die Direktorin der Karlsruher Kunsthalle, Pia Müller-Tamm:

"Es ist eine Ausstellung, die uns veranlasst, wirklich ins Werk hineinzuschauen. Die grundlegende Frage ist: Was tut Cézanne? Deswegen sind Verben der Leitfaden dieser Ausstellung: kombinieren, verwandeln, auflösen, übersetzen. Das sind künstlerische Handlungen, die den Leitfaden bilden."

Eine Ausstellung, die Spaß macht