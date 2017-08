Der neue Hausautor am Nationaltheater Mannheim Noah Haidle - mit schwarzem Humor

Kultur Regional am 28.8.2017 von Annette Lennartz

Noah Haidle, so heißt der neue Hausautor am Nationaltheater in Mannheim. Er stammt aus Michigan, wohnt aber in Los Angeles. Im Oktober wird er sein Amt antreten. Man kennt ihn schon in Mannheim. Sein Stück "Götterspeise" hatte hier 2016 Premiere. Im Oktober wird Haidles neues Stück "Für immer schön" am Nationaltheater Mannheim uraufgeführt. Tatortkommissarin Ulrike Folkerts spielt die Hauptrolle. Noah Haidles Markenzeichen ist der subtile Humor. Auch wenn seine Texte nicht explizit politisch sind, spiegeln sie doch sehr genau die gesellschaftlichen Verhältnisse. Haidle zählt zu den wichtigen neuen Stimmen der USA.

Schwarze, kurz geschorene Haare, schwarze Brille, schwarz sind Hemd und Jeans und oftmals auch sein Humor. Noah Haidle freut sich, wieder in Deutschland zu sein. "Da kommen seine Stücke besser an als in den USA", lacht er. Und tatsächlich, er hat Erfolg hierzulande.

Aber die deutsche Sprache möchte er trotzdem lieber nicht lernen, sagt er - und: "Ich höre die Gespräche hier, aber verstehe nichts. Das ist auch gut so. Ich werde nicht abgelenkt. Das sorgt für Klarheit in meinem Kopf. Ich kann besser denken. Es hört sich komisch an, aber ich erlebe hier so eine, im guten Sinn, einsame Welt."

Noah Haidles verrückte Geschichten

Burkhard Kosminski, der Schauspielintendant in Mannheim, hat eine große Affinität zum amerikanischen Theater. Noah Haidle ist sein Wunschkandidat. Er begründet das gern: "Ich finde, er ist die wichtigste neue Stimme aus Amerika, weil er wirklich anders schreibt, ich würde sagen, es ist sehr Kino-orientiert, es sind große Geschichten, die eine Verrücktheit haben, einen großen Humor. Mich erinnert es an David Lynch Filme und dramaturgisch kann man ihn mit Becket vergleichen. Er hat eine neue Art zu schreiben. Ich finde es gerade in dieser Zeit toll, einen Hausautoren aus Amerika zu haben, der ein Jahr in Europa ist und Amerika dann aus dieser Ecke reflektiert. Das ist nur eine Bereicherung für uns als Haus."

Das Nationaltheater Mannheim

Texte spiegeln gesellschaftliche Verhältnisse

Allerdings politische Auseinandersetzung mit Trump oder dem Turbokapitalismus wird Noah Haidle nicht liefern. Er ist kein explizit politischer Autor. In seinen Texten spiegeln sich aber die gesellschaftlichen Verhältnisse. Es sind Geschichten, die das Leben schreibt – mal schrecklich, mal schön.

Seine Figuren stehen dabei sehr humorvoll im Hier und Jetzt. Sein Talent übrigens, hat Haidle selbst entdeckt. Bis er 17 war hat er nichts geschrieben, hatte auch kein Interessen an Theater, stand niemals selbst auf der Bühne. Er wohnte in einer Kleinstadt in Michigan. Sein Vater war Arzt, seine Mutter Hausfrau und die gingen auch nicht ins Theater. Aber eines Tages kam er in einer Bücherei auf den Geschmack. Noah Haidle erinnert sich: "Ich fing an, Stücke zu lesen und habe mir dann gedacht: das kann ich auch! Ich muss mich nur gut vorbereiten. Deshalb habe ich tausende Stücke gelesen. Und dann fing ich an zu schreiben. Aber es war eine Herausforderung. Weder meinen Eltern noch meinen Freunden habe ich davon erzählt, es hätte ja schief gehen können. Es war ein verrücktes Experiment, aber es hat geklappt."

In den USA muss gespart werden

Das Badische Staatstheater in Karlsruhe hat sein erstes Stück in Deutschland inszeniert und das Nationaltheater in Mannheim spielte im letzten Jahr seine fünfte deutsche Premiere, Titel: "Götterspeise". Nach der Premiere überraschte ihn Intendant Kosminski mit einer Frage: "Hast du nichts Größeres?" Noah Haidle lacht und erklärt: "Das ist die verrückteste Frage, die ich je gehört habe. Bei uns in Amerika wird jedem Autor beigebracht, dass jeder einzelne Schauspieler, jedes Set Geld kostet. Deshalb halten wir die Geschichten so klein wie möglich. Denn es gibt kein Geld dafür."