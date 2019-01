Mit vielen seiner Werke hat Bildhauer Peter Lenk heftige Kontroversen ausgelöst, am stärksten wohl mit seiner riesigen Edelhure „Imperia“ im Hafen von Konstanz. Jetzt arbeitet Lenk an einem neun Meter hohen Laokoon als Denkmal für das umstrittene Bahnprojekt „Stuttgart 21“. Das Werk soll „Die Chronik einer Entgleisung“ heißen.

Seit einem Jahr arbeitet Peter Lenk nun an diesem Denkmal. Aufgefordert dazu wurde er von einer Gruppe teils prominenter S21-Gegner, die nun auch im Netz Spenden eintreiben wollen. 100.000 Euro müssen in jedem Fall zusammenkommen.

Lenk selbst will mit dieser Arbeit auch seine Kritik an dem Bahnprojekt äußern. „Ich bin ja Satiriker. Inwieweit das Kunst ist, will ich gar nicht beurteilen. In der pietistischen Kunstszene in Stuttgart ist Satire sowieso keine Kunst, aber das ist mir vollkommen wurscht. Ich bin ja deshalb auch aufs Land abgehauen, damit ich meine Ruhe habe. Natürlich will ich als Künstler etwas bewegen, aber ich kenne auch die Grenzen der Kunst.“