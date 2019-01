In einer Zeit, in der andere Museen Impressionisten und Expressionisten ankauften und ausstellten, zeigen Schmidt-Pecht Ankäufe: Er blieb unbeeindruckt von der großen Aufbruchsstimmung, steckte fest in der Jahrhundertwende. In der Konstanzer Kunstszene rumorte es deshalb.



Hans Thoma: Mondscheingeige, 1897. Algraphie in vier Farben, mit Aluminium gehöht auf Papier, 42 x 53,5 cm.