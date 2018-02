Bilanz der Berlinale 2018 Armseliger Kunst-Porno gewinnt den Goldenen Bären

Kommentar am 26.2.2018 von Rüdiger Suchsland

Die 68. Berlinale endete mit der gewagten, für viele provozierenden Entscheidung für einen Sieger-Film, aus dem nicht nur das Publikum scharenweise herauslief: Der rumänische Film "Touch Me Not" gewann den Goldenen Bären. Die starken deutschen Filme dagegen gingen leer aus.

Da blieb sogar der sonst so liebedienerischen Berliner Lokalpresse die Spucke weg: Die Rumänin Alina Pintilie gewinnt mit "Touch me not" bei der Berlinale den Goldenen Bären. Dieser Preis für eine Doku-Fiction, die in uninspirierten cleanen Bildern eine Sexualtherapie mit Schauspielern und Laien nachstellt, ist keine Überraschung – er ist ein Offenbarungseid.

Plumpe Provokation

Die Berlinale-Wettbewerbsjury unter Tom Tykwer ist damit auf die plumpe Provokation einer Künstlerin hereingefallen, die 90 Minuten lang mit ihren scheinbaren Tabubrüchen hausieren geht, und sich im Quälen des Publikums gefällt, im Ausstellen defekter Körper und ruheloser Psychen.

Der diesjährige Berlinale-Jury Vorsitzende Tom Tykwer

Der Goldene Bär, den einst Meisterwerke bekamen wie "Wilde Erdbeeren" von Bergman, "La Notte" von Antonioni, oder "Die Sehnsucht der Veronika Voss" von Fassbinder, geht also 2018 an einen filmisch armseligen Kunst- und Seelenporno. Ein Film als Freakshow und Kuriositätenkabinett, in dem ein Schwerbehinderter über sein glückliches Sexleben berichtet, eine ältere Frau halbnackt mit einem Transvestiten über ihre Unfähigkeit zu körperlicher Berührung parliert und wir in einem Darkroom quälenden Sado-Maso und Fesselspielchen beiwohnen.

Juryentscheidungen enttäuschen oft

Juryentscheidungen enttäuschen oft. Sie machen weder das breite Publikum, mit seiner Freude an Stars und Mainstream glücklich, noch die Cinephilen mit ihrem sehr geschulten, nicht mehrheitsfähigen Geschmack. Preise sind oft Kompromisse.

Aber was die Jury der 68. Berlinale am Samstagabend "verbrochen" hat, spottet jeder Beschreibung: Bis auf den Preis an den polnischen Film "Twarf" gingen sämtliche Filme, die sich für überdurchschnittliche Bilder interessieren, die wirklich Kino sein wollen, leer aus.

Paula Beer und Franz Rogowski in "Transit" von Christian Petzold. Kinostart am 5.4.2018

Starke deutsche Filme gingen leer aus

In ein Jahr starker deutscher Filme bekam weder die gediegene, sichere Anna-Seghers-Verfilmung "Transit" noch Philip Grönings riskantes, herausforderndes, mutiges Geschwister-Gesellschafts-Drama "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" irgendeinen der vielen Preise.

Irgendwie ist das alles auch egal - denn im Gegensatz zu den Goldenen Palmen und Raubtieren anderer Festivals hat man den knuffigen Berlinale-Bär schnell vergessen. Oder wer erinnert sich noch an Preisträger vergangener Jahre, wie "Tuyas Wedding" und "Eine Perle Ewigkeit", "Körper und Seele". Oder an ihre Macher?

Die Berlinale bleibt unter ihrem Niveau

Schade für ein Festival, das einmal zu den besten der Welt gehörte - aber heute nur noch als Filmmesse und Markt wirklich wichtig ist. Ums Publikum geht es der Berlinale jedenfalls entgegen ihrer Marketingbehauptung nicht. Denn würde die Berlinale das Publikum schätzen, hätte sie Respekt vor jedem einzelnen Zuschauer.Dieser Respekt würde sich in sorgfältiger Programmauswahl beweisen und im Dialog mit Besuchern.

Zäher Kino-Brei

So aber wird einfach ein zäher Brei von viel zu vielen Filmen in den Konsumententrog gegossen: Auf das die Masse verkaufter Tickets immer weiter steigen möge. Das ist respektlos. Zugleich erzählt uns dies wie der Preis vom Samstag nicht nur etwa über die Berlinale, sondern leider auch über das Kino überhaupt.

Wirklichkeit schlägt Phantasie

Schon zum zweiten Mal in drei Jahren gewinnt der einzige Dokumentarfilm des Berlinale-Wettbewerbs gegen knapp 20 Spielfilme: Wirklichkeit schlägt Phantasie. Was soll so ein Signal auf einem Kunstfestival?

Doch ist die Berlinale zur Zeit überhaupt noch ein Kunstfestival, oder eher eine Themen-Abhak-Veranstaltung, die sich in der vermeintlichen politischen Bedeutung ihrer Sujets gefällt? #MeToo, Flüchtlinge, Kriege und Krisen, und jetzt eben auch sexuelle Störungen: Für Formales, für Ästhetiken, für das Entdecken neuer Film-Stile wird sich kaum interessiert.

