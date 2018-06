Eröffnung des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles Eine geistige Brücke nach Amerika schlagen

In Detailansicht öffnen

Das frühere Exil von Thomas Mann in Los Angeles: Die Villa am 1550 San Remo Drive in Pacific Palisades, nach der Renovierung - hier in einer Computersimulation. Das sanierte Haus soll nach der Eröffnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Intellektuellen und Wissenschaftlern als Ort des Nachdenkens über die Herausforderungen unserer Zeit dienen, ebenso als Ort der Erinnerung an die deutschen Exilanten während des Zweiten Weltkriegs, darunter Lion Feuchtwanger, Ludwig Marcuse, Theodor W. Adorno und Bertolt Brecht.