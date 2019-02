Filmkritik "The Kindness of Strangers" von Lone Scherfig Glattgebügelte Rührseligkeit - Berlinale Eröffnungsfilm enttäuscht

Von Julia Haungs

Kein stargespickter Hollywood-Film eröffnete die letzte Berlinale der Ära Kosslick, sondern „The Kindness of Strangers“ der Dänin Lone Scherfig. Für sie stand Berlin einst am Anfang ihrer Karriere. Bei den Kritikern fiel der Film mehrheitlich durch.

Versager auf dem harten Pflaster von New York

„Wenn ich’s in New York schaffe, schaffe ich’s überall“, heißt es in dem Sinatra-Klassiker. Was aber, wenn man es auf diesem harten Pflaster nicht schafft?

Diesen Menschen am Rande der Gesellschaft widmet sich die dänische Regisseurin Lone Scherfig in der Tragikomödie „The Kindness of Strangers“. Mit Müh und Not wursteln sie sich durch ihr Leben im winterlichen Manhattan.

Unglaubwürdige Charaktere, hölzerne Dialoge

Eine aufopferungsvolle Krankenschwester, die nach Feierabend eine Therapiegruppe namens „Vergebung“ leitet, ein junger Mann, der so tollpatschig ist, dass er jeden Job sofort verliert, ein Ex-Knasti, der versucht, ein verstaubtes, russisches Restaurant auf Vordermann zu bringen, in dem „Unchain My Heart“ auf der Balalaika geklampft wird.

Fremde in New York

Das Leben dieser Fremden verknüpft sich, als Clara nach New York kommt: eine junge, verzweifelte Mutter mit zwei Söhnen. Sie ist auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann.

Ungünstigerweise ist er Polizist, so dass sie mit jedem Strafzettel, den sie bekommt, befürchten muss, dass er sie aufspürt. Da sie weder eine Unterkunft noch Geld für Essen hat, ist sie auf die Freundlichkeit von Fremden angewiesen.

Clara (Zoe Kazan) ist in New York auf Hilfe angewiesen.

Hors-d’Oeuvre vom russischen Buffet

Dass sie die auch findet, besagt ja schon der Filmtitel. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist das russische Restaurant, in das sich Clara anfangs bei einer Silbernen Hochzeit einschleicht, um ein paar Hors-d’Oeuvre vom Buffet zu stehlen. Doch, doch, sie sei die Tante der russischen Jubilare, versichert sie dem Restaurantmanager.

1:44 min Filmausschnitt "The Kindness of Strangers"

Geschichten von empfindsamen, schüchternen Leuten

„Geschichten von empfindsamen, schüchternen Leuten erzählen, ist das einzige, was ich kann“, hat Regisseurin Lone Scherfig 2001 nach ihrem Durchbruch mit „Italienisch für Anfänger“ gesagt.

Die Komödie war einer der großen Erfolge der Dogma-Bewegung. Und in der Tat hat die 59-Jährige in ihren Filmen die Verletzlichkeit des Menschen oft mit großer Wahrhaftigkeit in Szene gesetzt.