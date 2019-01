Museum Frieder Burda Schredder-Bild von Banksy kommt nach Baden-Baden

Das Museum Frieder Burda wartet auf mit einer kleinen Sensation. Es wird nach eigenen Angaben ab dem 5. Februar das geschredderte Werk des Streetart-Künstlers Banksy präsentieren. Einen Monat lang soll das weltberühmte Objekt in Baden-Baden zu sehen sein.

Das Schredder-Kunstwerk entstand aus dem berühmten Banksy-Bild "Girl with Balloon", das im Oktober beim Auktionshaus Sotheby's für 1,2 Millionen Euro an eine europäische Sammlerin versteigert wurde.

Direkt danach wurde es vor den Augen des erschrockenen Publikums in einen Schredder eingezogen. Der nämlich war versteckt im Rahmen eingebaut.

Eine Woche später erklärte der anonyme Künstler Banksy das teilweise zerstörte Bild zu einem neuen Werk. Es heißt nun "Love is in the bin" ("Die Liebe ist im Eimer").